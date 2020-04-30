Продажи Kia XCeed в России стартуют летом 2020 года

Фото: Kia

Компания Kia приступит к продажам в России нового кроссовера XCeed летом этого года, сообщает Daily-Motor.Ru. Автомобиль получил сертификат ОТТС (одобрение типа транспортного средства) еще в конце 2019 года.

Новый XCeed представляет собой не простой универсал, оснащенный пластиковым обвесом и увеличенным клиренсом, а «паркетник» с оригинальным кузовом и увеличенными свесами. Роднят со стандартным хэтчбеком Ceed новинку только передние двери.

Продавать в России Kia XCeed будут с турбированными двигателями на 1,4 и 1,6-литра, выдающими 140 и 200 лошадиных сил соответственно. Связку обоим составит 7-диапазоннная роботизированная коробка передач. Привод – только передний.

Цены и комплектации нового XCeed для российского рынка объявят ближе к началу его продаж.