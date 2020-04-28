Полноприводный Skoda Karoq стал доступен для заказа в РФ

Фото: Skoda

Российский офис компании Skoda сообщил о старте приема заказов на полноприводную версию кроссовера Karoq. Приобрести Skoda Karoq 4×4 в базовом варианте оснащения можно по цене от 1 миллиона 468 тысяч рублей.

От переднеприводного «Карок» его полноприводная версия отличается увеличенным клиренсом (+4 мм) и опционально доступными 18-дюймовыми колесами. Кроме того, задние сиденья такого автомобиля имеют возможность складывания в ровный пол, а с базовой комплектации уже доступна функция Auto Hold.

Полноприводные кроссоверы Karoq оснащаются 1,4-литровым двигателем TSI, выдающим 150 лошадиных сил. Связку ему составляет 6-ступенчатая DSG. Максимальная скорость чешского «паркетника» в таком исполнении составляет 193 километра в час, а разгон с места до первой «сотни» составляет 8,9-секунды.

Напомним, что переднеприводный Karoq комплектуется таким же двигателем, но 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Стоимость автомобиля составляет от 1 миллиона 387 тысяч до 1 миллиона 673 тысяч рублей.