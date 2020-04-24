Опубликованы изображения обновленного Toyota Fortuner

Фото:Autoindustriya

Независимый дизайнер из Таиланда Клинтон Анг опубликовал на портале «Autoindustriya» рендеры обновленного внедорожника Toyota Fortuner. Изображения автомобиля были созданы на основе ранее опубликованных в Сети шпионских снимков прототипа.

Судя по рендерам, наибольшие перемены в дизайне нового Fortuner произойдут в передней части кузова. Реформенный автомобиль оснастят зауженной решеткой радиатора черного цвета и передний бампер с массивным воздухозаборником трапециевидной формы, по краям которого расположатся противотуманные фонари. Боковины кузова, вероятно, останутся без изменений, а кормовая часть станет похожей на Highlander.

Технических перемен в рестайлинговом Fortuner не ожидается. Напомним, что актуальная версия этого внедорожника комплектуется бензиновым 2,7-литровым 166-сильным агрегатом и 4-литровым мотором на 236 «сил», а также дизельными двигателями на 177 и 150 «скакунов».

В арсенал обновленного внедорожника войдут: система стабилизации, 3-зонный климат-контроль, адаптивный «круиз», система контроля полосы движения, система мониторинга «слепых» зон, камеры кругового видеообзора, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем и многое другое.

Официальный дебют рестайлингового Toyota Fortuner состоится этим летом, а продажи стартуют до конца года.