Обновлённый Volvo XC90 доступен для предварительных заказов

Фото: Volvo

Сегодня стартовала программа по приёму предварительных заказов на обновлённый автомобиль модели ХС90.

Как оказалось, машина 2021 модельного года подорожала для россиян. Цены на неё стартуют от 4 миллионов 280 тысяч рублей. Что касается изменений, то они большей частью коснулись базовой модификации. Теперь она предполагает установку девятнадцатидюймовых дисков, наличие бесключевой системы доступа. В салоне будет установлен электропривод подголовников.

Отмечается, что эта модель является второй по результатам продаж бренда в России. На первом месте находится ХС40. Всего же с начала текущего года в стране было продано более 1 700 экземпляров авто Volvo, и 446 из них приходятся на модель XC90.