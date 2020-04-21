Новая Kia Optima получит длиннобазную версию

Фото: Kia

Продажи длиннобазной версии Hyundai Sonata вот-вот стартуют на рынке КНР. По стопам своего собрата пойдет и новая генерация Kia Optima.

Как и удлиненная Sonata, новая Optima (она же K5) будет продаваться исключительно на китайском авторынке. Колесная база такой модификации прибавит 50 мм – до 2900 мм, а дизайн станет более ориентирован на предпочтения местных покупателей.

Так, автомобиль получит другие бамперы с пересмотренными воздухозаборниками, а в салоне появится цифровая приборная панель, объединенная с экраном мультимедийной системы. Модернизации в интерьере подвергнутся также центральная консоль и компоновка элементов на тоннеле.

В моторную гамму длиннобазной Kia K5 войдут 1,5-литровый турбомотор на 170 лошадиных сил и турбированный агрегат на 2-литра, выдающий 240 «лошадок». Связку первому составит преселективный «робот», а второму – классический гидротрансформаторный 8-диапазонный «автомат».

В продажу лонг-версия Kia K5 (она же Optima) поступит осенью этого года.