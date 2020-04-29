Назван преемник BMW i8

Фото: BMW

Баварская фирма наконец-то определилась, какого преемника получит модель i8.

Как оказалось, им окажется двухместный заряжаемый гибрид, который будет работать за счёт ДВС на бензине и электромоторов. Общая мощность установки составит около 600 лошадиных сил. По сути, новый автомобиль станет серийной модификацией концепт-кара Vision M Next. В частности, ожидается, что его внешний вид будет во многом идентичен. Возможно, даже будет сохранена эффектная модификация дверей, которые открываются вверх. Некоторые детали кузова могут быть выполнены из карбона для снижения веса авто.

Инсайдеры же полагают, что силовые характеристики серийного суперкара будут значительно отличаться от решений, выбранных для концепта. В частности, можно не рассчитывать на использование полуторалитровой турботройки. Этот ДВС заменят на более мощный. Помимо этого, должен быть установлен более ёмкий аккумулятор, который позволит машине преодолеть расстояние в 97 километров исключительно на электротяге.

Презентация авто состоится примерно через 3 года. А цена будет стартовать минимум от 12 миллионов рублей.