«МАЗ» показал «убийцу» дакаровских «КамАЗов»

Фото: “МАЗ”

Минский автомобильный завод опубликовал официальные фотографии новых гоночных грузовиков МАЗ-6440RR, которые примут участие в будущем сезоне ралли «Дакар».

Новая модель представляет собой модернизацию гоночной машины «МАЗ-Спортавто», которая завоевала третье место в прошлом сезоне «Дакара», уступив лишь экипажам «КамАЗ-Мастер».

Визуально старый и новый прототип грузовика «МАЗ», призванный составить конкуренцию российским «КамАЗам», практически не отличаются. Основные изменения в новой модели произошли в техническом плане. Инженеры «МАЗ» иначе скомпоновали агрегаты, улучшив тем самым развесовку, а также доработали подвеску машины.

Приводит в движение гоночный «МАЗ» прежний двигатель Gyrtech/Caterpillar, отдача которого должна была вырасти с прежних 1000 лошадиных сил. Точный показатель мощности обновленного агрегата не называется.