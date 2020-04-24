Конкурента Kia Seltos и Hyundai Creta от Skoda назовут Kliq

Фото: Skoda

Чешский автопроизводитель Skoda зарегистрировал в базе Министерства промышленности и торговли Индии название нового кроссовера. «Паркетник» назовут Kliq.

Предполагается, что речь идет о серийном исполнении представленного в начале 2020 года концепт-кара Vision IN. Длина прототипа составляла 4256 мм, а размер колесной базы был равен 2671 мм, что позволяет предположить – новинка будет конкурировать в самом популярном SUV-сегменте с моделями Kia Seltos и Hyundai Creta.

Новый Skoda Kliq спроектируют на архитектуре MQB (версия A0) от Volkswagen Group. Эта же «тележка» стала базовой для нового Volkswagen Nivus.

Разработкой Skoda Kliq занимается индийское подразделение «Шкоды». Ожидается, что его производство будет вестись там же. При этом продавать кроссовер планируют не только в Индии.

Предполагается, что в моторную линейку этой модели войдут бензиновые двигатели TSI на 1- и 1,5-литра, выдающие 110 и 150 лошадиных сил. Связку первому составит 6-ступенчатая «механика» или 6-скоростной «автомат», а второму – 7-диапазонный «робот». Привод – исключительно передний.

Продажи нового Skoda Kliq могут стартовать уже в середине 2021 года. Предварительная цена 10 – 12 лакхов или 1 миллион – 1 миллион 200 тысяч рублей по текущему курсу.