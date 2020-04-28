Hyundai Elantra получит «заряженную» версию N Line

Фото: Hyundai

Южнокорейская торговая марка опубликовала в сети новые фотографии, иллюстрирующие прототип Elantra N Line.

Ранее эксперты утверждали, что автомобиль в новой модификации будет работать за счёт турбированного мотора. И, вероятнее всего им станет наддувной агрегат с объёмом в 1.6 литра, который форсирован до 204 лошадиных сил. Если это окажется правдой, то до первой сотни автомобиль сможет разогнаться за 7.5 секунды. При этом, спортивная модификация получит уменьшенный дорожный просвет и шикарный обвес. Также, ходят слухи, что авто получит независимую заднюю подвеску, а со временем в продажу поступит и гибридная версия нового поколения.

Дебют автомобиля Hyundai планирует провести уже этим летом. Тогда и будут раскрыты все технические характеристики модели. Пока неясно, появится ли модификация в России.