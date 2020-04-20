Электровнедорожник Triton получит 1 500 лошадиных сил

Фото: Triton

Знаменитый стартап из США Triton Solar представил новый электрокар.

Речь идёт о весьма крупном внедорожнике, в основе которого будет положена силовая установка на полторы тысячи лошадиных сил. Новинка носит маркетинговое название Model H. Примечательно, что авто очень похоже на Escalade по своим стилистическим решениям. Сообщается, что внедорожник способен буксировать прицеп с весом в 7 тонн притом, что масса самого автомобиля составляет 2.4 тонны.

За автономность движения отвечает аккумулятор на 200 киловатт в час. Это позволит машине разогнаться до первой сотни всего 2.9 секунды, тогда как запас хода на одном заряде составит 1 127 километров.

На данный момент известно, что фирма начала принимать предварительные заказы на этот необычный автомобиль. Чтобы забронировать для себя внедорожник, достаточно сделать депозит на 5 тысяч долларов. В течение следующих пяти дней нужно будет внести остальную сумму (135 тысяч долларов).