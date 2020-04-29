Автомобили, которые будут востребованы после пандемии

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Эксперты сервиса «Avtocod» провели исследование, в ходе которого выяснили, как пандемия повлияла на интерес россиян к автомобилям на вторичном рынке. За основу анализа бралась информация с фирменного сервиса проверки машин.

Так, согласно полученным данным, за март и апрель серьезных изменений в потребительском интересе не произошло. Лидером по-прежнему остается отечественная Lada (201 тысяч 213 проверок в онлайн-сервисе), которая удерживала первую строчку и до пандемии.

На второй позиции расположилась японская Toyota (106 тысяч 435 проверок), а ТОП-3 замкнул Mercedes-Benz (54 тысячи 53 проверки). Четвертым стал Hyundai (48 тысяч 901 проверка). Основные изменения были зафиксированы только на последней строчке самых популярных марок среди россиян, где теперь располагается не Nissan, а не Kia (47 тысяч 976 проверок).

По мнению экспертов, ухудшение экономической ситуации в стране постепенно заставит часть населения пересесть на более дешевые и экономичные автомобили, в то время как автомобили премиального сегмента столкнутся с серьезным падением спроса.