Audi не будет использовать продвинутый автопилот в А8

Фото: Audi

В сети появились данные о том, что автомобиль модели Audi А8 не получит анонсированную для него ранее систему автопилотирования третьего уровня.

Как оказалось, у компании слишком много преград, которые сложно преодолеть. В частности, ни в одной из стран невозможно будет дать «зелёный свет» этой технологии из-за законодательных аспектов. Более того, против такого нововведения выступают и юристы, так как в случае возникновения ДТП назвать виновником аварии водителя будет невозможно. Ведь вина будет лежать исключительно на фирме-производителе автопилота.

Отметим, что инновационная система Traffic Jam Pilot третьего уровня дала бы возможность шикарному немецкому автомобилю передвигаться по скоростным магистралям и многополосным шоссе абсолютно автономно. При этом, главное условие заключалось в высокой плотности движения и средней скорости не выше 60 километров в час. Представители фирмы отмечали, что их автопилот даже позволил бы водителям отрывать взгляд от дороги и отдыхать.

Отметим, что с аналойными трудностями столкнулась и компания Volvo. Использовать технологии третьего уровня они посчитали нецелесообразным, и принялись за доработку систем более продвинутого цикла.