Alfa Romeo Giulia GTA – самая дорогая модель марки

Фото: Alfa Romeo

Премиальный производитель рассказал о том, сколько обойдутся новые заряженные седаны Giulia GTA и GTAm. Ценник стартует от 175 тысяч евро.

Отметим, что в основе автомобилей положен алюминиевый битурбированный мотор с объёмом в 2.9 литра, который был форсирован до 540 лошадиных сил. Шикарные седаны получили новые амортизаторы и пружины, а также массу деталей, выполненных из углеволокна, что позволило сделать автомобили ещё легче.

Машины представлены в широкой колористической гамме. За самую роскошную версию придётся отдать 180 тысяч евро. При этом, вместо задних кресел в машине будет установлен усилитель. До первой сотни в такой модификации седан может разогнаться всего за 3.6 секунды.