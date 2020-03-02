В Сеть «утекли» новые рендеры родстера «Крым»

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В интернете появились новые рендеры знаменитого российского долгостроя «Крым». Молодежный родстер должен был выйти в продажу ещё в прошлом году, однако пока собрано только три экземпляра этой модели, все из которых являются прототипами.

По словам авторов данного проекта, все прототипы родстера «Крым» разрабатывались при помощи 3D-моделирования.

Первые два прототипа внешне практически не отличаются, а третий вариант получился таким, каким автомобиль задумывался изначально – технологичным, безопасным и бюджетным. После нескольких испытаний на безопасность разработчики этой модели уверены, что «Крыму» удастся пройти все необходимые краш-тесты.

В качестве одного из сценариев, который рассматривается при выходе этой модели в продажу, выступает возможность реализации автомобиля дилерами «АвтоВАЗа».

Напомним, что отечественный родстер «Крым» был разработан группой инженеров МГТУ имени Баумана. В основе автомобиля лежит Lada Kalina со 106-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой».