Опубликованы снимки универсала на базе Volkswagen Arteon

Фото: j-semrau

Компания Volkswagen вывела на тесты модель Arteon в кузове универсал. Первые шпионские фотографии автомобиля появились в Сети накануне. Тестовый «сарай» был заснят на дорогах Германии без какого-либо камуфляжа, что весьма нехарактерно для ещё не дебютировавшей модели.

Универсал, судя по фото, сохранит дизайн лифтбэка, уже несколько лет продающегося в Европе. В линейке двигателей изменений также не ожидается. В качестве основного силового агрегата в США Arteon в новом кузове получит 2-литровый турбомотор TSI на 268 лошадиных сил. Связку ему составит 8-скоростная автоматическая коробка передач. В Европе эта модель будет доступна также в дизельном исполнении с 7-диапазонной DSG.

Судя по всему, презентация универсала Volkswagen Arteon состоится до конца текущего года. В продажу автомобиль поступит в 2021 году.