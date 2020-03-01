Названы автомобили, покинувшие Россию зимой 2020 года

Фото: Chery

Несмотря на постепенное пополнение российского авторынка новыми моделями, существует ряд автомобилей, которым не удалось продемонстрировать положительную динамику продаж, из-за чего они были вынуждены покинуть нашу страну. Аналитики портала «Цена Авто» назвали такие модели, а также модели, потерявшие зимой 2020 года часть своих комплектаций.

Так, согласно информации издания, за два первых месяца нынешнего года с российского рынка ушли кроссовер Chery Tiggo 2 и пикап Foton Tunland. Кроме них с продаж в РФ были сняты по одной комплектации китайского седана Geely Emgrand 7 и российского внедорожника Lada 4×4.

Из новинок, вышедших на рынок России в начале 2020 года, эксперты назвали компактный кроссовер Skoda Karoq и полноразмерный Cadillac XT6. Еще три модели пережили обновления – это Datsun on-DO, Lada 4×4 и Toyota Corolla, а китайский кроссовер Lifan X70 вернулся на рынок после почти полугодового отсутствия.