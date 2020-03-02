Hyundai Sonata получит длиннобазную версию

Фото: Hyundai

Производство длиннобазных версий популярных автомобилей специально для китайского авторынка уже давно является традицией крупных автопроизводителей, подстраивающихся под интересы потребителей.

Теперь такая модификация появится у седана D-класса Hyundai Sonata. Растянутую версию этой модели спроектируют на базе последней генерации этой модели, представленной в прошлом году.

Удлиненная «Соната» получит вытянувшуюся на 5 см колесную базу – до 2890 мм и длину, прибавившую 5,5 см – до 4960 мм. За счет увеличения габаритов в салоне автомобиля появится дополнительное свободное пространство для пассажиров, но объем багажника останется без изменений.

Выпуском длиннобазной версии Hyundai Sonata займется совместное предприятие Beijing-Hyundai. Седан предложат китайским покупателям с 1,5-литровым турбомотором на 170 лошадиных сил, а также 2-литровым 240-сильным двигателем. Продавать Hyundai Sonata L будут исключительно в Китае.