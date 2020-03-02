Фото: Geely

Китайская автомобильная марка Geely представила обновленный седан Emgrand GL. В рамках рестайлинга четырехдверка получила новый дизайн и расширенный опциональный список.

Внешне новый Emgrand GL отличается от предшественника другими бамперами, модернизированной головной оптикой и переработанной решеткой радиатора. В салоне седана появилось новое рулевое с планкой и более современный информационно-развлекательный комплекс с возможностью управления голосом.

В зависимости от комплектации новый Emgrand GL оснащается адаптивным «круизом», системой климат-контроля, системой предотвращения фронтальных столкновений, системой распознавания дорожных знаков, адаптивным светом и контролем полосы движения.

Под капот максимального исполнения этой модели был установлен 1,5-литровый турбированный агрегат на 177 лошадиных сил, разработанный Volvo. В качестве коробки передач предложена 7-диапазонная роботизированная трансмиссия в двойным сцеплением. Кроме того, в моторную линейку этой модели вошел 1,4-литровый турбодвигатель на 141 «силу» с моментом в 415 Нм, работающий в связке с электромотором. Суммарная мощность такой установки составляет 258 «лошадей».

Стоимость обновленного Geely Emgrand GL в Китае составляет от 78 тысяч 800 юаней или 755 тысяч рублей по текущему курсу. За «топовую» комплектацию этой модели просят 121 тысячу 800 юаней или 1 миллион 167 тысяч рублей.