Alfa Romeo готовит «заряженную» версию Giulia

Фото: Car and Driver

Итальянская автомобильная компания Alfa Romeo анонсировала выпуск «заряженной» версии своего купе Giulia. Автомобиль получит к своему названию приставку GTA.

Накануне на официальных страницах «Альфы» в социальных сетях появились первые подробности относительной этой модели, выпускавшейся с конца 60-х годов. Видеоролик, в котором показана старая версия Giulia GTA, сопровождается надписью: «Вот из чего состоит сущность смелости: Наследие. Сила. Легкость. Адреналин».

Техническое оснащение автомобиля пока держится в секрете. Ожидается, что итальянцы постараются применить в современной Giulia GTA те же подходы, что и в её легендарной предшественнице, славившейся легкой конструкцией кузова и высокой мощностью.