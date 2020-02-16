Представлен 7-местный кроссовер Suzuki XL7

Фото: Suzuki

Компания Suzuki провела официальную презентацию своего нового 7-местного кроссовера, продажи которого пока будут вестись на рынке Индонезии. Новинка получила название XL7. Автомобиль совмещает в себе дизайн типичного представителя SUV и практичность минивэна.

Длина нового XL7 составляет 4450 мм, ширина – 1775 мм, а высота равна 1710 мм. Кросс-вэн оснастили 1,5-литровым бензиновым двигателем, связку которому составляет 5-ступенчатая МКПП или 4-диапазонная автоматическая трансмиссия. Цены пока не объявлены.

Примечательно, но раньше в линейке «Сузуки» уже имелся автомобиль с таким же индексом. Это был пятиметровый кроссовер, который продавался на рынке США. Производство старого XL7 велось в Канаде в период с 2006 по 2009 годы. В качестве платформы кроссовер использовал архитектуру Chevrolet Equinox.