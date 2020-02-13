«Базовый» Skoda Karoq появится в России в конце 2020 года

Фото: Skoda

Продажи нового Skoda Karoq в России стартуют уже завтра, 14 февраля, однако базовой комплектации кроссовера придется подождать до конца 2020 года. Об этом сообщил руководитель российского подразделения «Шкоды» – Ян Прохазка в интервью журналистам «Авто.Mail.Ru».

Напомним, что в начальном исполнении под названием Active новый чешский «паркетник» оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором на 110 лошадиных сил. Связку ему составляет либо МКПП, либо «автомат».

По мнению российского офиса Skoda, наибольший спрос для модели Karoq прогнозируется именно на базовую комплектацию, которая, несмотря на свое название, будет иметь достаточно богатое оснащение. В арсенал версии Active войдут: кондиционер, подогрев сидений, мультмедийная система, четыре подушки безопасности, система стабилизации, датчики давления в шинах и многое другое.

Стоимость кроссовера Skoda Karoq в «базе» должна составить чуть менее 1 миллиона 300 тысяч рублей. Точные цифры будут названы ближе к началу продаж.

Пока же новинка будет доступна в России только в комплектациях Ambition и Style по ценам от 1 миллиона 499 и 1 миллиона 673 тысяч рублей соответственно. В них кроссовер получит под капот 1,4-литровый турбированный мотор TSI и 8-скоростную АКПП.