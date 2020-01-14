В России подорожали автомобили Suzuki

На российском авторынке выросли цены на автомобили марки Suzuki. Рост стоимости затронул весь модельный ряд японской компании во всех комплектациях.

Как сообщают аналитики агентства «Цена Авто», все модели «Сузуки» в РФ подорожали на 50 тысяч рублей. При этом стоимость моделей SX4 и Vitara не менялась с мая 2019 года, а Jimny в последний раз дорожал в ноябре.

С учетом переписанного прайса стоимость компактного полноприводного внедорожника Suzuki Jimny нового поколения отныне составляет от 1 миллиона 439 тысяч рублей. За «топовую» версию этой модели просят 1 миллион 649 тысяч рублей.

Стоимость кроссовера SX4 теперь составляет от 1 миллиона 349 тысяч рублей до 1 миллиона 865 тысяч 990 рублей.

Бестселлер японской марки в России – кроссовер Vitara, также подорожал на 50 тысяч рублей. Отныне за «паркетник» просят от 1 миллиона 249 тысяч рублей. В максимальном исполнении заплатить за эту модель придется не менее 1 миллиона 679 тысяч рублей.