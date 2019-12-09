Suzuki собирается привезти в РФ новый кроссовер

На официальной странице отечественного представительства компании Suzuki появился опрос, который касается автомобиля модели Ignis. В частности, фирма хочет узнать, как потенциальная аудитория оценивает перспективы этой модели на российском рынке.

На основании этого можно смело говорить о том, что компания планирует расширить модельный, представленный у нас в стране. И, скорее всего, это будет автомобиль Ignis. Хотя, отечественные автомобилисты отметили, что популярность эту модель ждёт только в том случае, если ценник будет конкурентным по сравнению с другими паркетниками высокого класса. Отметим, что сейчас машина представлена в Европе, где реализовывается по цене от 12 тысяч евро.

Напомним, что автомобиль этой модели поставляется в продажу только в одной комплектации силовых агрегатов. Под капотом установлен мотор на 1.2 литра с мощностью в 90 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автомат или механикой. За дополнительные деньги можно приобрести машину с гибридной системой и литий-ионным аккумулятором.