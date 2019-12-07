На продажу выставлен редкий Toyota Land Cruiser из прошлого века

В рамках онлайн-аукциона «Bringatrailer» с молотка уйдет редкий внедорожник Toyota Land Cruiser FJ60, выпущенный в 1984 году. Пробег автомобиля – всего 95 тысяч километров.

Кузов внедорожника выкрашен в красный цвет под названием Freeborn Red. Машина оснащена стоковыми 15-дюймовыми хромированными колесами, обутыми в «зубастые» покрышки BFGoodrich All-Terrain. В качестве «запаски» под грузовым отсеком находится колесо со старой шиной Bridgestone.

В интерьере Toyota LC FJ60 использована светлая тканевая обивка сидений и дверных карт. В арсенал салона автомобиля входит задний обогреватель, центральная консоль с нишей для стаканов, а также старая магнитола фирмы Sony.

Приводит в движение внедорожник 4,2-литровый двигатель, сочетающийся с 4-диапазонной «механикой» и 2-ступенчатой «раздаткой». Привод – полный.

На момент публикации данного материала стоимость редкого Toyota Land Cruiser FJ60 на аукционе составляла 43 тысячи 210 долларов, что эквивалентно сумме в 2 миллиона 751 тысячу рублей по текущему курсу. Аукцион завершится через 4 дня.