Штраф за езду без ОСАГО может вырасти в несколько раз

В Государственной Думе вновь задумались над инструментами, стимулирующими отечественных водителей приобретать обязательные полисы автострахования. Главным предложением чиновников является увеличение суммы наказания.

В настоящий момент за передвижение по дорогам страны без оформленного ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей. При этом, в Госдуме полагают, что подобный штраф для многих является несущественным, если сравнивать с ценой самого полиса. Сейчас среднестатистическая страховка обходится в 5 тысяч 400 рублей. Если же довести сумму штрафа до этой цены, то водителям будет выгоднее сразу оформлять автогражданку, нежели испытывать судьбу без неё.

Если этот законопроект будет реализован, то сумма штрафа увеличится почти в 7 раз. По словам членов российского Союза автостраховщиков, в настоящий момент по территории страны передвигается в среднем 3.5 миллиона автовладельцев, которые не имеют ОСАГО либо же пользуются поддельными документами.