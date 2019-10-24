«КрузоВеста»: как выглядел бы Land Cruiser 200 c «мордой» Lada Vesta

Пока поклонники продукции компании «АвтоВАЗ» ожидают появления в линейке марки Lada нового внедорожника, который прийдет на смену легендарной «Нивы», пользователи Сети с помощью фотошопа активно экспериментируют с примеркой фирменного X-образного дизайна «Лада» на популярные зарубежные внедорожники.

Одним из наиболее обсуждаемых в интернете рендеров оказался японский Toyota Land Cruiser 200, на переднюю часть кузова которого накинули «передок» от Lada Vesta. В комментариях пользователи Сети окрестили данный проект названием «КрузоВеста», а также отметили, что сам автомобиль, несмотря на дизайн «Лады», сохранил свою брутальность.

Напомним, что ближайшей новинкой в сегменте SUV для «АвтоВАЗа» станет рестайлинговая Lada 4×4. Ожидается, что внешний облик внедорожника, несмотря на обновление, останется прежним. При этом в интерьере появится новая передняя панель, другая «приборка», пересмотренная центральная консоль, новые кресла, формованный потолок и задний диван с тремя подголовниками. Выпускать рестайлинговую «Ниву» начнут до конца этого года.