Страховщики всё реже платят по ОСАГО

Финансовый уполномоченный по автогражданке работает в стране всего второй месяц. При этом, за последние 4 недели в службу поступило в 3.5 раза больше обращений от автомобилистов, чем за первый месяц.

В России, согласно законодательству, все автомобилисты обязаны оформлять страховку. Однако, практика показывает, что далеко не все страховые компании готовы в случае необходимости выполнять свои обязанности в полной мере. И это подтверждают многочисленные жалобы пострадавших россиян.

Так, большинство обратившихся в профильную службу граждан указывают на то, что выплаченные им средства компенсации имели недостаточный объём. Несмотря на это, средний показатель требований по ОСАГО вырос на 14 процентов и составляет более 206 тысяч рублей. На втором месте среди самых распространённых жалоб находится отказ в возмещении ущерба, а также серьёзные нарушения в сроках выплат.

Специалисты отметили, что в прошлом году финомбудсмен не рассмотрел более 2/3 заявок. Это связано с тем, что сами автомобилисты не соблюдали порядок действий. Изначально им нужно было направлять жалобы в страховую компанию, и если там проблема не решалась, только после этого обращаться в профильную службу. Что же касается самих решений финомбудсмена, то большая часть из рассмотренных заявок была решена в сторону водителей.