Стоимость ОСАГО будет зависеть от штрафов с камер

В связи с нововведением, система для обжалования электронных штрафов, сделанных с помощью комплекса фото- и видеофиксации, стал как нельзя актуальным.

Не так давно в стране начали в тестовом режиме работать камеры видеонаблюдения, которые способны отслеживать автомобили, передвигающиеся без полиса. Сразу после этого стало известно, что количество штрафов с камер могут напрямую связать со стоимостью ОСАГО.

В настоящий момент все автомобилисты, которые были пойманы с помощью таких камер, получают лишь уведомления с рекомендациями как можно скорее купить автогражданку. После того, как система войдёт в нормальный режим работы, водителям без ОСАГО будут приходить письма счастья со штрафом размером в 800 рублей. Со временем сама база данных будет передавать информацию автостраховщикам, на основании чего последние смогут максимально справедливо рассчитывать стоимость полиса для того или иного водителя. Чем больше автомобилист будет нарушать, тем больше ему придётся платить за ОСАГО.

При этом, независимые эксперты отметили, что камеры до сих пор допускают сотни ошибок и выписывают незаслуженные штрафы автомобилистам, поэтому необходимо как можно скорее разработать технологию обжалования постановлений о нарушении ПДД. Ведь практика показывает, что большинство автовладельцев уверены в своей правоте всё равно оплачивают ошибочный штраф, так как это выходит намного дешевле, нежели пытаться обжаловать его в законном порядке.