Стартовал прием заказов на кросс-вэн Suzuki XL6

Компания Suzuki приступила к приему заказов на свой новый премиальный кросс-вэн под названием XL6. Оставить заявку на приобретение автомобиля можно в любом из дилерских центров бренда в Индии, оставив залог всего в 11 тысяч рупий или 10 тысяч рублей по текущему курсу.

Напомним, что новый Suzuki XL6 построен на платформе второго поколения минивэна Ertiga. От своего собрата по архитектуре новинка отличается наличием пластикового обвеса вдоль нижней кромки кузова, расширителей колесных арок, 6-местным салоном, увеличенным клиренсом, панорамной крышей и 16-дюймовыми колесными дисками нового дизайна.

Приводить в движение кросс-вэн будет 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель, выдающий 105 лошадиных сил. Связку ему составит система мягкого гибрида и два варианта трансмиссий: 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат». Привод – только передний.

Стоимость нового Suzuki XL6 в Индии стартует с отметки в 1 миллион 200 тысяч рупий или 1 миллион 100 тысяч рублей по актуальному курсу.