ОСАГО можно будет показывать на смартфоне

Представители профильного ведомства сообщили о том, что ими были подготовлены новые поправки к правилам дорожного движения. В частности, был подкорректирован перечень документов, который нужно предъявлять в случае проверки сотрудниками дорожной инспекции.

Так, все водители, которые оформили виртуальный договор автогражданки, получат возможность демонстрировать инспектору ГИБДД не только копию страхового полиса на стандартном бумажном носителе, но и электронную версию документа. Для этого можно будет использовать смартфон или любой другой гаджет.

При этом, чтобы проверить достоверность предоставляемых данных, сотрудник ГИБДД может сделать запрос сведений в автоматизированный информационный центр. В настоящий момент нововведение проходит процедуру обсуждения в правительстве. Однако специалисты утверждают, что в скором времени правки вступят в силу.