Новый Toyota RAV4 выпустят под брендом Suzuki

Две японские автомобильные компании – Toyota и Suzuki – заключили соглашение о сотрудничестве еще в 2017 году, но подробности относительно совместной работы брендов появились только накануне.

Согласно информации, опубликованной представителями обеих марок, в рамках договора Toyota будет поставлять свои гибридные силовые установки Suzuki, а Suzuki, в свою очередь, будет поставлять Toyota свои недавно разработанные двигатели. Кроме того, марки обменяются некоторыми своими моделями.

Так, в ближайшее время Toyota представит на индийском авторынке со своим шильдиком кроссовер Vitara Brezza, а Suzuki начнет продажи модели Corolla.

Кроме того, теперь Suzuki сможет полноценно пользоваться гибридными технологиями THS от «Тойоты» для своих глобальных моделей. По последним данным, компания Suzuki в рамках заключенного договора сможет продавать свои автомобили, созданные на платформах бестселлеров Toyota – RAV4 и Corolla.

Что касается России, то до нас новое поколение Toyota RAV4 доберется до конца этого года. Автомобиль не будет иметь никакой связи с Suzuki.