Владельцы мощных авто сэкономят на ОСАГО

В сфере автострахования грядут новые изменения. Так, в случае большого количества нарушений ПДД стоимость ОСАГО будет увеличиваться.

Профильная правительственная комиссия одобрила новые изменения. Отныне те автомобилисты, которые регулярно серьёзно нарушают правила дорожного движения, например, проезжают на запрещающий сигнал светофора, либо же выезжают на встречную полосу, будут вынуждены платить за автогражданку больше, чем дисциплинированные водители. Для этого будет введён специальный коэффициент.

Кроме того, планируется отказаться от показателя, который способствует повышению стоимости из-за высокой мощности мотора. Аналитики давно говорили о том, что это несправедливо, так как количество лошадей силового агрегата не влияет на аварийность.

Напомним, что впервые систему автострахования начали реформировать в сегменте изменения ценовой политики в начале текущего года. С начала 2020 года увеличится планка максимальной выплаты по ОСАГО, которая составит 2 миллиона рублей, тогда как сейчас она в 4 раза меньше.