Страховщики озвучили новые вопросы по ОСАГО

В настоящий момент пакет дополнений, который касается реформирования сферы ОСАГО, находится на рассмотрении в Государственной Думе. Однако, далеко не все правки устраивают самих страховщиков.

Напомним, что согласно ожидаемым нововведениям, в будущем году должны быть отмены некоторые коэффициенты, которые специалисты давно называли весьма спорными. В частности, речь идёт о влиянии территории и мощности самого автомобиля на стоимость полиса. В результате власти всё-таки согласились с тем, что локация использования транспорта, а также мощность силового агрегата ТС никак не влияет на манеру вождения автомобилиста. Кроме того, планируется внести некоторые изменения в тарифный коридор. В результате тарификация станет практически свободной и будет зависеть только от самого страхового агентства.

В случае, если водитель будет неоднократно грубо нарушать правила дорожного движения, цена на его полис будет увеличиваться. Однако, в РСА полагают, что в законопроекте нужно уточнить более чёткие рамки. Так как пока непонятно, будет ли считаться комбинация разных грубых нарушений многократным повторением, либо же речь будет идти о серии одинаковых нарушений. Кроме того, страховщики отметили, что некоторые правки подразумевают установку телематических устройств в машины. Но, неясно, кто будет оплачивать это. Если сами страховщики, то стоимость ОСАГО обязательно увеличится.