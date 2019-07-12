ОСАГО может стать индивидуальнее

Члены российского правительства поддержали инициативу о том, что сферу автомобильного страхования необходимо либерализовать. Об этом не так давно сообщили сами страховщики.

Напомним, что данный законопроект предполагает то, что в России в скором времени могут установить индивидуальные тарифы на оформление ОСАГО. Правительство уже одобрило эту инициативу, но теперь она поступит на рассмотрение в Государственную Думу. Первое чтение состоится только осенью этого года, поэтому рассчитывать на то, что новые цены начнут действовать в скором времени не стоит.

Однако, если инициатива, всё-таки найдёт поддержку, то в силу вступит очередной этап либерализации. В результате цены на автогражданку будут рассчитываться индивидуально, и в учёт будут браться личные качества каждого автомобилиста, включая количество грубых нарушений правил дорожного движения. Ведь, аналитики полагают, что больше всего за ОСАГО должны платить те водители, которые регулярно нарушают ПДД и сами провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Это будет не только справедливо, но и будет выступать в качестве некого стимула для автомобилистов следовать правилам дорожного движения, дабы сэкономить на страховке.