Опубликован рендер нового поколения Skoda Octavia

Компания Skoda планирует представить новое поколение своей популярной модели Octavia осенью 2019 года на автосалоне во Франкфурте (Германия), но журналисты индийского портала IAB не готовы дожидаться этой даты. Они, совместно с дизайнерами из студии SRK опубликовали рендер новой «Октавии», которая со сменой генераций должна получить множество обновлений.

Судя по опубликованному изображению, созданному на основе ранее появлявшихся в Сети шпионских фото, автомобиль могут оснастить стандартной цельной оптикой вместо двухуровневой, как у нынешнего поколения. Передние фары и задние фонари получат светодиодные элементы, а в «топовых» комплектациях Octavia может получить светодиодную оптику Matrix, как у нового Superb.

На дверце багажника вместо фирменного логотипа будет красоваться надпись «SKODA», а в интерьере будут использованы более качественные материалы отделки.

Техническое оснащение новой Octavia пока держится в секрете. Предполагается, что в моторную линейку автомобиля войдут 1,5-литровый бензиновый мотор TSI с турбиной, а также 2-литровый «дизель» TDI. Также не исключен вариант с выпуском гибридной версии этой модели.