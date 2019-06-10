С 1 июля в России запретят ввоз праворульных микроавтобусов

В скором времени в силу вступает очередное требование Таможенного Союза. В результате, в Российскую Федерацию уже начиная со следующего месяца запрещено будет ввозить транспортные средства с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации. В частности, это напрямую касается микроавтобусов.

Кроме того, представители ведомства отмечают, что речь идёт и про автобусы, грузовики с манипуляторами, самосвалы и прочую спецтехнику. Что же касается легковушек с меньшим количеством посадочных мест, то ввоз не воспрещается, однако сама процедура станет сложнее.

Теперь каждому праворульному авто придётся проходить специальную процедуру по индивидуальной сертификации. Она аналогична той, которая действует в отношении тюнингованных ТС. Только после проведения испытаний в аккредитованной лаборатории и получения разрешения в ГИБДД можно будет эксплуатировать эту машину в РФ, не нарушая закон.

Напомним, что с начала текущего года и по конец апреля в России было продано более 186 тысяч автомобилей с правым рулём и это на 3.6 процента больше, чем в прошлом году за такой же промежуток времени. Однако, на учёт было поставлено менее 23 тысяч экземпляров.