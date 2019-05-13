В России может появиться ОСАГО-однодневка

Члены Государственной Думы выступили с предложением о сокращении минимального термина действия автогражданки вплоть до одного дня.

Чиновники утверждают, что в стране остаётся до сих пор очень много водителей, которые садятся за руль крайне редко, не больше 1-2 раз в квартал. И они бы с удовольствием бы воспользовались возможностью проплатить страховку на один день, а не выбрасывать внушительную сумму денег на более длительный срок действия полиса.

Так, в соответствии с законодательством, в настоящий момент минимальный срок, на который можно заключить договор – 3 месяца. При этом, практика показывает, что чаще всего страховщики продают ОСАГО на 1 год. И водители с радостью пользуются этой возможностью, так как она привлекательна с финансовой точки зрения. Ведь стоимость 3 месяцев страховки сравнима с 50% стоимости годового полиса. А значит водители, желающие купить более «короткую» страховку, вынуждены переплачивать.

Кроме того, многие, понимая, что садятся за руль всего несколько раз в год, намеренно отказываются от страховки, предполагая, что это неоправданные расходы. Если же дать возможность людям оформлять полис даже на 1 день, то это бы привело к большей сознательности автомобилистов и на дорогах людей без страховки было бы намного меньше.