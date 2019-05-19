Suzuki назвала бестселлеры на российском рынке

Компания Suzuki назвала свои бестселлеры на российском авторынке. Самым популярным автомобилем японской марки в России за первый квартал 2019 года оказался кроссовер Suzuki Vitara, реализованный за отчетный период в количестве 504 единиц (+32%).

Второе место досталось компактному SX4, продажи которого выросли по сравнению с 1 кварталом 2018 года на 45% –до 128 экземпляров, пишет «Автостат».

Что касается внедорожника Jimny, то компания распродала все имеющиеся на складах остатки машин 2018 модельного года, поэтому сейчас российским покупателям остается лишь ждать появления нового поколения, которое доберется до дилеров к осени.

Напомним, что суммарно за период с января по апрель 2019 года объем продаж автомобилей марки Suzuki в РФ составил 1 тысячу 746 машин, что на 27% выше, чем было годом ранее.