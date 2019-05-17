Специалисты рассказали, насколько подешевело ОСАГО

Не так давно были приняты изменения в схеме формирования стоимости автогражданки. В результате, в большинстве случае цены на полисы упали.

В Российской Федерации каждый автомобилиста обязан приобретать полис ОСАГО, а за пренебрежение правилом предусмотрен штраф. При этом, для того, чтобы сделать эту услугу как можно лучше для россиян, профильные эксперты длительное время занимались реформированием сегмента автострахования. И, в начале текущего года нововведения всё-таки заработали.

В результате, средняя цена за полис, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, теперь снизилась почти на 4 процента. При этом, сообщается, что автогражданка подешевела в 70 регионах, а это большинство. И это несмотря на то, что после двадцатипроцентного расширения тарифного коридора многие говорили о том, что страховщики будут использовать высший порог при подсчёте цены, а значит россияне вынуждены будут тратить на ОСАГО больше. Но, жёсткая конкуренция в этом сегменте дисциплинировала автостраховщиков, поэтому наблюдается тенденция спада стоимости.

Кроме того, теперь учитываются новые коэффициенты, которые позволяют сделать стоимость полиса индивидуальной для каждого автомобилиста и стимулировать его всегда следовать ПДД.