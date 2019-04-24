Нужно ли объединение ОСАГО и каско за 50 тысяч рублей?

Не так давно стало известно о том, что специалисты рассматривают возможность объединения автогражданки с её альтернативой.

В настоящий момент обязательной для оформления является только ОСАГО. А при необходимости водитель может заказать и каско. Сами же страховые продукты покрывают абсолютно разные риски. Так, в первом случае выплаты ориентированы на пострадавшую сторону, тогда как каско выплачивает деньги за повреждение машины.

Такая инициатива понравилась премьеру РФ, однако, среди простых россиян много энтузиастов не нашлось. Самый важный вопрос для большинства автомобилистов заключается в стоимости объединённого полиса. Ведь, по предварительным подсчётам подобная гибридная страховка может оказаться куда более дорогостоящей, по сравнению с обычным каско. Соответственно, далеко не все водители будут готовы к увеличенной финансовой нагрузки.

Отметим, что в прошлом году стоимость каско по среднестатистическим данным выросла вплоть до 55 тысяч рублей. Средний ценник ОСАГО – 6 тысяч рублей. Таким образом стоимость объединённого полиса составит примерно 50 тысяч рублей.