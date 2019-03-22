Суммы компенсаций по ОСАГО всё-таки увеличат вдвое

Стало известно, что сумму выплат по жизни и здоровью граждан в рамках полиса автогражданки всё-таки было решено увеличить вплоть до 2 миллионов рублей.

Члены правительства выступают за инициативу увеличения максимальной суммы компенсации по ОСАГО. Сейчас лимит составляет 500 тысяч рублей, однако его планируют сделать аж в 4 раза больше. Отметим, что именно на этом ранее настаивало Министерство финансов, хотя и утверждало, что увеличить выплаты нужно и по имущественным искам.

Соответствующий законопроект об увеличении самих компенсаций был подготовлен правительством. Ориентировочно новые правила вступят в силу уже в новом году. Отметим, что по мнению экспертов к подобному решению власти должны были прийти раньше, ведь согласно актуальному законодательству, если пассажир пострадал в ДТП, находясь в автобусе, то он получает до 2 миллионов рублей, а если же в это время он находился в собственном авто, то сумма может быть максимум 500 тысяч. И это несправедливо, поэтому цифры решили привести к единому знаменателю.