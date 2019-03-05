Страховщики могут всё-таки повысить цены на ОСАГО

В последнее время суды всё чаще принимают решения о взыскании выплат по договорам ОСАГО значительно выше расчётной компенсации.

Одним из последних таких случаев стало скандальное разбирательство с участием автомобилиста из Ставрополья. В ходе судебного слушания были предоставлены достаточно веские факты в пользу того, чтобы установленная автостраховщиком компенсация значительно увеличилась. При этом, учитывалась схема расчёта Центробанка. Но, автостраховщикам это крайне не понравилось, и они пообещали, что обязательно поднимут тарифы.

Отметим, что ещё 3 года назад антимонополисты доказали, что в справочнике средней стоимости автозапчастей, который используют для расчёта компенсации, были сильно занижены цены на некоторые позиции. В результате было принято решение усовершенствовать справочники и выплаты в среднем выросли почти на 7 процентов. Но, разбирательства шли почти 2 года, и за это время случилась немало ДТП, участники которых теперь массово обращаются в суд за перерасчётом выплат.

Что касается конкретного дела жителя Ставрополья, то в его случае сумма выплаты была меньше более, чем на 90 тысяч рублей. Суд обязал компанию выплатить истцу деньги. И если количество таких разбирательств вырастет, а по словам экспертов, рассчитывать на доплату к компенсациям могут миллионы, то автостраховщики опять окунуться в среду убыточности, из-за чего вероятнее всего поднимут цену на полис.