Россияне заметили, что ОСАГО стало доступнее

Согласно недавно проведённому опросу многие автомобилисты смогли купить ОСАГО по более доступным ценам, чем годом ранее.

Реформирование сферы автострахования состоялось в начале текущего года. В этот день был официально расширен тарифный коридор. И несмотря на то, что многие полагали, что такие действия приведут к фактическому повышению стоимости полиса, практика показывает совершенно обратное.

В середине прошлого месяцев официальные представители РСА сообщили о том, что в 61 регионе России в среднем автогражданка подешевела на 6 процентов, скинув около 300 рублей. На основании этого одно из статистических агентств решило проверить эти данные.

Как оказалось, среди опрошенных автомобилистов 34 процента рассказали, что смогли купить полис дешевле, чем в прошлом году, тогда как около 10 процентов рассчитывают, что в дальнейшем тарифы ещё больше опустятся. 14 процентов респондентов отметили, что не заметили видимой разницы, а 9 процентов и вовсе пока не покупали полис. И только 6 процентов опрошенных россиян рассказали, что для них ОСАГО стало стоить дороже. Оставшиеся россияне ещё пользуются старым полисом, но полагают, что для них новый обойдётся дешевле из-за безаварийного стажа.

Всего в опросе принимало участие почти 6 500 человек.