Средняя цена на ОСАГО из-за тарифной реформы снизилась

Представители РСА сообщили, что несмотря на ожидания скептиков, проведённая реформа в сфере тарификации ОСАГО привела к тому, что среднестатистическая цена на полис уменьшилась.

Напомним, что в январе тарифная сетка стара шире. И теперь минимальная стоимость автогражданки составляет 2 тысячи 746 рублей, тогда как максимальный порог составляет 4 тысячи 942 рубля. На основании этого многие решили, что фактическая цена на ОСАГО вырастет, так как в прошлом тарифном коридоре чаще всего использовалась именно верхняя планка.

Однако, из-за применения нескольких десятков коэффициентов, удалось наиболее рационально и честно рассчитывать стоимость автогражданки для каждого россиянина. Согласно официальным данным, сейчас в среднем полис стоит на 3.5 процента меньше, чем в прошлом году. Конечно, пока что эти данные показательными считать нельзя, так как в январе было оформлено не так много страховок. И реальные результаты реформы можно будет увидеть лишь через несколько месяцев. Но и сейчас такие данные РСА воодушевляют.