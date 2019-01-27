Внедорожный Suzuki Ertiga станет конкурентом Mitsubishi Xpander

Компания Suzuki анонсировала внедорожную версию своего компактвэна Ertiga, который на японском рынке планируется продавать по 30 тысяч единиц в год.

Примечательно, но первым рынком для кросс-версии Ertiga станет не родная Япония, а рынок Индонезии.

От стандартной версии вседорожный Ertiga отличается наличием неокрашенного пластикового обвеса вдоль кузова, рейлингов на крыше, увеличенного клиренса и обновленного декора интерьера.

Приводить в движение новинку будет 1,5-литровый мотор K15B, выдающий 104 лошадиные силы мощности. Связку ему составит 5-ступенчатая МКПП или 4-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод – только передний.

Ожидается, что главными конкурентами нового кроссового Suzuki Ertigo выступят бестселлеры Mitsubishi Xpander и Toyota Rush.