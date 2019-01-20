Умельцы переделали ВАЗ-2108 в Lamborghini

Для российских умельцев нет преград, когда речь идет о мечте. В Сети появилась фотография автомобиля, представляющего собой копию итальянского суперкара Lamborghini. Уникальность машины заключается в том, что создана она на базе отечественной легковушки ВАЗ-2108.

Визуально владелец «восьмерки» постарался максимально близко скопировать дизайн «Ламбо», что, стоит отметить, у него получилось, однако вся остальная сторона машина осталась без изменений, в том числе двигатель от ВАЗ-2108.

Несмотря на это, нельзя не отметить, что данный любительский проект не может не впечатлять, учитывая сколько сил, труда и терпения пришлось вложить в него его владельцу.