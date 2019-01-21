Компактный кроссовер Suzuki Ignis могут адаптировать под РФ

Представители российского офиса Suzuki сообщили о планах по выводу на рынок нашей страны новой модели. Пока окончательное решение по этому вопросу не принято, но уже сейчас понятно, что речь идет о субкомпактном полноприводном «паркетнике», который продают в Европе под названием Ignis.

Слухи о том, что «Сузуки» готовится расширить свой модельный ряд в РФ, который сейчас представлен только тремя моделями, ходят давно, однако до сих пор никаких заявлений от компании не было. Японцы отмечают, что хотят привезти машину в Россию, но пока не готовы назвать сроки ее появления на рынке. Если модели будет дан «зеленый свет», то она появится у нас, вероятно, в адаптированной под наши реалии версии.

Напомним, что глобальная версия Suzuki Ignis комплектуется 1,2-литровым мотором K12C, выдающим 90 лошадиных сил мощности. В Японии этот двигатель работает в паре с вариатором, а в «Старом Свете» с 5-ступенчатой МКПП или «роботом». Кроме того, Ignis имеет гибридную версию.

Информации о том, каким образом планируется адаптировать этот компактный «паркетник» под нашу страну, пока нет, но судя по другим моделям, вероятно речь идет как минимум об увеличении клиренса.