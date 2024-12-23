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Автомеханики назвали худшие автомобили, с которыми работали, и объяснили, почему они их ненавидят 

Текст: Алексей Шмидт

Большая часть жалоб пришлась на японские и европейские авто

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Для того, чтобы поддерживать свой автомобиль в хорошей форме, ему необходимо техобслуживание. Чаще всего автовладельцы полагаются на автомехаников, которые способны не только проверить все узлы и агрегаты машины, но и починить их в случае необходимости. 

Работники СТО могут относиться к разным автомобилям по-разному. И связано это с опытом их ремонта.

Недавно на популярном форуме «Reddit» в ветке «/r/mechanics/» несколько американских автомехаников поделились собственным списком ненавистных им авто. Некоторые названные компании способны удивить.

Так, к примеру, в число худших для ремонта автомобилей по мнению сотрудников автосервисов в США, вошел Subaru, а также машины европейских брендов (в частности, Volkswagen).

Другой сотрудник «заокеанского» СТО включил в этот список Nissan, обосновав свой голос тем, что с такими машинами трудно работать и в них предусмотрено много вещей, которые невозможно сделать без дилерского программного обеспечения.

Остальные опрошенные автомеханики жаловались на Audi с «лавиной проблем с электрикой», а также на BMW. 

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Фото:Соцсети

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