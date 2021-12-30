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Китайский «УАЗ Хантер» оказался фейком, но новый внедорожник всё же будет

От: Алексей Шмидт
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Одной из значимых новостей последней недели этого года стал новый «УАЗ Хантер», который, по слухам, должен был скрестить в себе техническую часть китайского внедорожника Great Wall и фирменный дизайн российского вездехода. Информацию о том, что Ульяновский автозавод нашел партнера в лице «поднебесного» автопроизводителя опубликовало сообщество Russian Special Vehicles RU IT в Facebook. Впрочем, как оказалось, она оказалась фейком. 

В подтверждение выложенных в Сеть данных паблик даже опубликовал изображения такого внедорожника, который имел фирменную «хантеровскую» решетку радиатора и логотипы «УАЗ», однако в данный момент этот пост удален.

Поспешить опровергнуть слухи поспешили в российском офисе Great Wall, заявившие следующее: «От имени ООО «Хавейл Мотор Рус» мы не подтверждаем факт сотрудничества GMW с локальным российским производителем автомобилей для совместного производства моделей».

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Тем не менее, оригинальный кроссовер Great Wall все же появится на российском рынке, правда выпускать его будет тульский завод Haval. Автомобиль получит название Tank 300 и будет представлен в России с 2-литровым бензиновым «наддувным» двигателем мощностью 227 лошадиных сил и 387 Нм, который в угоду налоговым ставкам могут дефорсировать. Связку ему составит восьмискоростной «автомат» фирмы ZF и система полного привода. 

По габаритам новинка Great Wall будет сопоставима с «УАЗ Патриотом», но цена такого внедорожника составит чуть более 2 миллионов рублей. Детище Ульяновского автозавода, напомним, сейчас стоит от 1 миллиона 405 тысяч рублей. 

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