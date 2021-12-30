Китайский «УАЗ Хантер» оказался фейком, но новый внедорожник всё же будет

Одной из значимых новостей последней недели этого года стал новый «УАЗ Хантер», который, по слухам, должен был скрестить в себе техническую часть китайского внедорожника Great Wall и фирменный дизайн российского вездехода. Информацию о том, что Ульяновский автозавод нашел партнера в лице «поднебесного» автопроизводителя опубликовало сообщество Russian Special Vehicles RU IT в Facebook. Впрочем, как оказалось, она оказалась фейком.

В подтверждение выложенных в Сеть данных паблик даже опубликовал изображения такого внедорожника, который имел фирменную «хантеровскую» решетку радиатора и логотипы «УАЗ», однако в данный момент этот пост удален.

Поспешить опровергнуть слухи поспешили в российском офисе Great Wall, заявившие следующее: «От имени ООО «Хавейл Мотор Рус» мы не подтверждаем факт сотрудничества GMW с локальным российским производителем автомобилей для совместного производства моделей».

Тем не менее, оригинальный кроссовер Great Wall все же появится на российском рынке, правда выпускать его будет тульский завод Haval. Автомобиль получит название Tank 300 и будет представлен в России с 2-литровым бензиновым «наддувным» двигателем мощностью 227 лошадиных сил и 387 Нм, который в угоду налоговым ставкам могут дефорсировать. Связку ему составит восьмискоростной «автомат» фирмы ZF и система полного привода.

По габаритам новинка Great Wall будет сопоставима с «УАЗ Патриотом», но цена такого внедорожника составит чуть более 2 миллионов рублей. Детище Ульяновского автозавода, напомним, сейчас стоит от 1 миллиона 405 тысяч рублей.