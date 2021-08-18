Haval привезет в Россию рамный внедорожник Big Dog

Компания Haval приступила к сертификации для старта продаж в России нового рамного внедорожника Big Dog. Автомобиль был показан в апреле в Сочи дилерам марки, где, по слухам, огласили планы по его запуску в производство на тульском заводе бренда с 2023 года.

Как утверждает издание «Китайские автомобили», ссылающееся на собственные источники, на первых порах (до 2023 года) ввозить внедорожники Big Dog в Россию будут напрямую с завода Great Wall в китайском Юнчуане. Там сейчас производят пикапы GWM Poer, которые также продаются на нашем рынке.

По габаритам Haval Big Dog практически совпадает с Haval F7. Длина внедорожника составляет 4620 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1780 мм, а размер колесной базы равен 2738 мм. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 169 лошадиных сил, работающим в паре с роботизированной трансмиссией и передним приводом. Полноприводные версии «Биг Дог» в Китае комплектуют 211-сильным «наддувным» агрегатом.

Цены на новый рамный внедорожник Haval в КНР начинаются от 1 миллиона 360 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту с юаней.

Напомним, сейчас модельная линейка «Хавейл» в России состоит из одного внедорожника H9, кроссоверов F7, F7x и Jolion, а также пикапов Great Wall Wingle 7 и Poer.